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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Halk otobüslerinden çıkan malzemeler şaşırttı - KOCAELİ

Halk otobüslerinden çıkan malzemeler şaşırttı - KOCAELİ

- Halk otobüslerinden çıkan malzemeler şaşırttıHalk otobüslerinden çıkan malzemeler şaşırttı - Kocaeli 'de özel halk otobüslerinde yapılan denetimlerde, çakı, bıçak, sopa, beyzbol sopası ve çivi çakılı sopa bulunduKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'de özel halk otobüslerine yönelik denetimlerde çakı, bıçak, sopa, beyzbol sopası ve çivi çakılı sopa ele geçirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların güvenli yolculuk yapması amacıyla Gebze'de özel halk otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze'de 66 özel halk otobüsünü denetledi.Ekipler tarafından 66 halk otobüsünden 7'sine muayene, ikisine kılık kıyafet yönetmeliği, birine personel çalışma belgesi, birine yönetmelik dışı aksesuar ve birine de yönetmeliğe uymadığı gerekçesiyle ceza kesildi.Halk otobüslerinde yapılan aramalarda çakı, bıçak, sopa, beyzbol sopası ve çivi çakılı sopa ele geçirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığına bağlı denetim ekiplerinin, başta korsan taşımacılık olmak üzere yönetmelikler çerçevesinde çalışılması konusunda periyodik denetimlerine devam edeceği bildirildi.

Beyzbol Sopası Kılık Kıyafet Halk Otobüsü Kıyafet Yönetmeliği Yazılı Açıklama 

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