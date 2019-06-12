Halk Eğitim Merkezinden görkemli açılış

-açılış konuşması

-pasta kesimi görüntüleri

-sergi detaylar

-röportaj



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun İlkadım Halk Eğitimi Merkezi Yeni Hizmet Binası ve Yılsonu Sergisi görkemli bir törenle açıldı. Samsun İlkadım Halk Eğitimi Merkezi Yeni Hizmet Binası ve Yılsonu Sergisi açılış töreni düzenlendi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşen açılış törenine, İlkadım İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hanife Öztürk Erdin katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan İlkadım İlçe Kaymakamı İbrahim Keklik, “Binamız hayırlı uğurlu olsun. Milletin parası ile yapılan binamız nihayet milletimizin hizmetine sunulmuştur. Yıl sonu sergisi dolayısıyla el emeği göz nuru sergileriyle destek veren bütün kursiyer arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Hizmet binası hakkından bilgi veren İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, “1 Nisan 2019 da yapımı tamamlanan yeni binamızda,7 idari birim, 1 öğretmenler odası, 1 kütüphane, 35 üniversiteye hazırlık sınıfı, 19 atölye, 4 bilgisayar sınıfı, 4 yetişkin eğitimi sınıfı, 2 mescit, 1 konferans salonu olmak üzere toplamda 65 birim bulunuyor” diye konuştu.

40 farklı alanda 894 kursiyere ve öğrenciye eğitim imkanı 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren 40 farklı alanda 894 kursiyere ve öğrenciye eğitim imkanını sağladıklarını söyleyen Yalçınkaya, “Halk Eğitim Merkezi olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılından 4 bin 281 kurs açılmış ve bu kursların 3 bin 286’sı genel 995 tanesi ise mesleki ve teknik kurslardır. Bu kurslarımız spordan sanata, okuma-yazamadan aşçılığa kadar geniş bir yelpazeye hitap eden kurslardır” dedi.

Okuma-yazma öğrenenler belgelerini aldı Halk Eğitim Merkezlerinde yaklaşık 35'e yakın kişi okuma-yazma öğrendi. Gençten yaşlısına kadar herkesin eğitim gördüğü halk eğitim merkezlerinde okuma-yazma öğrenmeyi başarıyla tamamlayanlar başarı belgesi ile ödüllendirildi. Açılış renkli görüntülere sahne oldu. Kurdele kesiminin ardından kursiyerlerin yapmış olduğu özel pasta kesildi. Öğrencilerin yaptıkları eserlere vatandaşlar tarafından yoğun ilgi vardı. İnsanlar, el emeği göz nuru eserlerle birlikte fotoğraf çektirdiler. Sergi 13 Haziran’da son bulacak.

