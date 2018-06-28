Haliç’ten erkek cesedi çıktı

-Deniz polisinden detay

-Güvenlik şeridi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Haliç’te bir erkeğe ait olduğu öğrenilen ceset bulundu. Su üzerindeki ceset deniz polisi tarafından Hasköy Sahiline çıkarıldı. Haliç açıklarında su üzerinde hareketsiz bir şahsın olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler deniz polisinden yardım istedi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen deniz polisi yaptıkları çalışma sonrasında su üzerinde bulunan cesedi Hasköy Sahiline çıkardı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda şahsın boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi. Deniz polisi tarafından karaya çıkarılan cesedin 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu öğrenildi. Yapılan olay yeri incelemelerinde kimlik çıkmazken, çalışmaların tamamlanmasının ardından şahsın cansız bedeni Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

