Haliç’te intihar girişimi

-Kişiye yapılan müdahale

-Kişinin ambulansa alınması

-Genel ve detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İntihar etmek isteyen bir kişi Haliç Metro Köprüsünden atladı. Deniz Polisi tarafından kurtarılan kişinin durumu iyi olduğu öğrenildi. Olay, 20.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, intihar etmek isteyen bir genç Haliç Metro Köprüsünden denize atladı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler denize atlayan kişiyi kurtardı. Botla iskeleye getirilen kişi ambulansa alındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

