Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Haliç’te intihar girişimi

Haliç’te intihar girişimi

Sahil güvenlikten görüntü

İntihar İlk Müdahale Polis Deniz Polisi İntihar Girişimi 

-Kişiye yapılan müdahale
-Kişinin ambulansa alınması
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İntihar etmek isteyen bir kişi Haliç Metro Köprüsünden atladı. Deniz Polisi tarafından kurtarılan kişinin durumu iyi olduğu öğrenildi. Olay, 20.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, intihar etmek isteyen bir genç Haliç Metro Köprüsünden denize atladı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine deniz polisi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler denize atlayan kişiyi kurtardı. Botla iskeleye getirilen kişi ambulansa alındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kişinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti5.kattan otomobilin üzerine düşen kadın hayatını kaybetti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı