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18 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Haliç metro köprüsünden düşen kişi yaralandı - İSTANBUL

Haliç metro köprüsünden düşen kişi yaralandı - İSTANBUL

- Haliç metro köprüsünden düşen kişi yaralandı - Kurtarma anı - Kurtarma sonrası vatandaş ile röportaj - Genel görüntülerHaliç metro köprüsünden düşen kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Haliç metro köprüsünden düşen bir vatandaş, polis ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, köprüden aşağı bakan 35 yaşlarındaki Eymen T., dengesini kaybederek denize düştü.Yaralanan vatandaş, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi, vatandaşı sudan çıkardı.Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.

İlk Müdahale Hastane Deniz Polisi Metro Köprüsü Polis Ekipleri 

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