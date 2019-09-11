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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Halı dokuma mesleğinin son temsilcileri teknolojiye direniyor

Halı dokuma mesleğinin son temsilcileri teknolojiye direniyor

halı dokumacı ve satıcı dükkanı önünde

Teknoloji El Emeği Göz Nuru Şark Köşesi Irak 

-eski halılar, vatandaşın geçişi
-dükkan sahibinin müşterisi ile konuşması
-röportaj
-halı açımı ve halılar detay

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir’de babasından aldığı mesleği sürdüren Duran Yılmaz, mesleğinin son temsilcisi olarak destek bekliyor. Yılmaz(63), “55 Yıldır baba mesleğini sürdürüyorum. Şimdilerde el dokuma halı, özelliğini kaybediyor. El dokuma halının imalatı yok. Kimsede yapmak istemiyor. Çünkü emeğin karşılığı alınmıyor” dedi.
Bir halı satışı ile dokumacıların bütün kış ev ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşıladığını ifade eden Yılmaz, açıklamasında; “Halı dokumacılar, eskilerde yapıp sattığı bir halı ile evinin kışlık ihtiyacı; odununu, kömürünü, çocuklarının okul masraflarını karşılardı. Şimdi ise el emeği göz nuru işlemeler hiç para etmiyor. Bu nedenle de millet mesleği bıraktı artık” diye konuştu.
Bürokrasinin ölmek üzere olan halı dokuma mesleğine destek sunmadığını anlatan Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Bürokrasi sahip çıkmıyor. Bürokratlar, gelip halılardan alsa veya bir Pazar bulsa belki de insanlar dokuma halı yapacak. İnsanlar da emeklerinin karşılığını alamadıkları için heveste etmiyor. Esnaf perişan, mesleğin ölmemesi için girişimde de bulunamıyoruz. Kadın ve erkek hiç kimse dokuma yapmıyor. Genç kızlarda halı dokuma yapmıyor. Pek fazla ümitli değiliz. Kişi bir kafeterya açıyor. Birçok masraf yapıyor. Açtığı mekanın bir bölümünü şark köşesi yapıp Kırşehir tarihine ve kültürüne ait halı dokumalarla süslemiyor. Elimizde buluna el dokuma halıların fiyatları da yüksek değil, bir yastık 50-60-100 lira gibi fiyatlarla satılıyor. Vatandaşa makine halıları daha cazip geliyor.” Babasından aldığı mesleğini 55 yıldır sürdüren Duran Yılmaz, Ahi Külliyesinin arkasında yer alan dükkanında Kırşehir kültürüne ait, yastık, minder, el halısı, yolluk gibi tarihsel değeri ürünleri hem satıyor hemde satmak isteyenlerden alarak geçimini sürdürüyor. (EÖ-AÖ-
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