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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Halfeti'de bir kişi tartıştığı eşini ve kızını öldürdü - ŞANLIURFA

Halfeti'de bir kişi tartıştığı eşini ve kızını öldürdü - ŞANLIURFA

- Halfeti Devlet Hastanesi önünden detay - Jandarma ekibi ve morg önünde bekleyen cenaze aracından detay Şanlıurfa 'da bir kişi tartıştığı eşini ve kızını öldürdüŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Halfeti ilçesinde, bir kişi tartıştığı eşini ve kızını öldürdü.Alınan bilgiye göre, Hilali Mahallesi'nde yaşayan C.E. (43) ile eşi Filiz (40) ve kızı Rukiye (17) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışma sırasında, 8 çocuk babası C.E, eşi Filiz ve kızı Rukiye'yi av tüfeğiyle yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Evden çıkmayı reddeden C.E, güvenlik güçlerinin iknası sonrası jandarma ekiplerine teslim oldu. Eve giren sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızının, hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yeri ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrasında anne ve kızının cesedi, Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Bu arada, olay sırasında evde bulunan 7 çocuğun ise koruma altına alındığı, psikolojik destek almaları için yetkililerin çalışma başlattığı öğrenildi.

Psikolojik Destek Sağlık Ekibi Güvenlik Güçleri Cenaze Aracı Sağlık Ekipleri 

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