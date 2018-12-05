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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hakkarili gençlerden kuşlara karakışta 'yemlik' - HAKKARİ

Hakkarili gençlerden kuşlara karakışta 'yemlik' - HAKKARİ

Hakkari li gençlerden kuşlara karakışta "yemlik" - HAKKARİ - Hakkari li gençlerden kuşlara karakışta "yemlik" - Gönüllülerin Gençlik Merkezinde pet şişe, su kabı ve ipten yemlik yapması - Gönüllülerin yemlikleri farklı noktalarda ağaçlara asması - Kuşlardan detay görüntü - Proje Koordinatör Yardımcısı Zeynep Aydın'ın konuşması Hakkari li gençlerden kuşlara karakışta "yemlik" - Hakkari 'de Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren bir grup gönüllü genç, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için pet şişelerden yaptıkları yemlikleri ağaçlara astı - Damla Projesi İl Koordinatör Yardımcısı Zeynep Aydın: - "Malzemeleri kendimiz temin ediyoruz. Hepimiz 3'er, 5'er lira bırakıp kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz"HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari 'de Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren bir grup gönüllü genç, olumsuz hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için pet şişelerden yaptıkları yemlikleri ağaçlara asarak örnek bir davranış sergiledi. Hakkari 'de okul duvarlarını boyama, çocuklara yönelik farklı etkinlikler, yaşlıları evlerinde ziyaret gibi birçok faaliyet gerçekleştiren gönüllü gençler, olumsuz hava şartlarında sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi konusunda da çalışma yaptı.Kış şartlarının etkili olduğu kentte "Damla Projesi" kapsamında Gençlik Merkezinde bir araya gelen gönüllüler, doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için yemlik hazırladı.Kendi imkanlarıyla malzeme temin eden öğrenciler, lehim makinesi ile bazı kısımlarını erittikleri pet şişe ve sulama kabı ile ipten yaptıkları yemliğe, yem doldurdu.Öğrenciler, hazırladıkları yemlikleri daha sonra karda farklı noktalardaki ağaçlara astı. - "Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz"Damla Projesi İl Koordinatör Yardımcısı Zeynep Aydın, AA muhabirine, Damla Projesi'nin gönüllülük esaslı sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.

Çalışmalarında her türlü canlıyı düşünerek hareket ettiklerini vurgulayan Aydın, " Hakkari 'de kış şartları zor olduğu için hayvanlar yem bulma konusunda zorlanıyor. Biz de doğaya içinde buğday olan yemlikler koyuyoruz. Malzemeleri kendimiz temin ediyoruz. Hepimiz 3'er, 5'er lira bırakıp kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.
Yemlikleri, ağaçların yoğun olduğu ve kuşların yiyecek bulmakta zorlanacağı yerlere astıklarını dile getiren Aydın, bu işleri 15 kişilik grupla yaptıklarını, kurdukları üniversite topluluğu ile bu sayının artacağını söyledi.

Vatandaşları sokak hayvanları konusunda duyarlı davranmaya çağıran Aydın, "Herkes evinin önüne bir kap yemek, biraz su bırakırsa çok güzel olur çünkü hayvanların bu koşullarda yem bulması çok zor. Onlara lütfen acıyalım. Bizden desteklerini esirgemeyen Gençlik Merkezimize teşekkür ederiz." diye konuştu.

Muhabir Sosyal Sorumluluk Projesi Öğrenciler Sokak Hayvanları Sosyal Sorumluluk 

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