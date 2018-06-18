Hakkarili doktorlar memleketlerinde görev yapıyor

: - Diş Hekimlerinin hastalarını tedavi etmesi - Diş merkezinden detay görüntüler - Diş Hekimleri Özgür Özatak ve Kenan Gezer'in konuşmasıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de doğup büyüyen bazı diş hekimleri, mezun olduktan sonra memleketlerinde sağlık hizmeti veriyor.Diş hekimleri Kenan Gezer, Özgür Özatak, Harun Aşan, Malik Daşdelen ve Özgür İlhan, üniversitelerden mezun olduktan sonra memleketlerinde görev yapmaya başladı. Diş Hekimi Özatak, yaptığı açıklamada, 2 yıldır Hakkari 'de çalıştığını söyledi.
Memleketinde yaşayan insanlara faydalı olmak istediğini ifade eden Özatak, "İnsanlara en iyi hizmeti vermek için elimden geleni yapıyorum. Uzaklardan gelen hastalar oluyor. Esendere, Şemdinli, Çukurca'dan randevuları olmamalarına rağmen bu insanlara yardımcı oluyoruz." dedi. Diş Hekimi Gezer ise ilk tercihinin memleketi olduğunu ve 3 yıldır Hakkari Merkez Ağız Diş Sağlığı Merkezinde çalıştığını anlatarak, " Hakkari li olduğumuz için hastalarımızla daha iyi anlaşıyoruz. Bizim için dezavantajı olduğu durumlar da var. Çünkü burada herkes birbirini tanıdığı için biz daha fazla yoruluyoruz." diye konuştu. Hakkari Ağız Diş Sağlığı Merkezine gelen hastalara ağız ve diş sağlığının yanı sıra, diş çekimi, kanal tedavisi, kanama müdahalesi gibi hizmetler de ücretsiz veriliyor.