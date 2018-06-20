Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hakkari şehitleri memleketlerine uğurlandı

Hakkari şehitleri memleketlerine uğurlandı

tören alanı

Roketli Saldırı Saygı Duruşu Siyasi Parti Askeri Araç Terör Örgütü 

-şehitlerin naaşlarının getirilişi
-saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
-askerlerin öz geçmişlerinin okunması
-duanın yapılması
-törene katılanalr
-askerlerin uğurlanması
-şehit fotoğraflar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan 2 asker için tören düzenlendi.
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, Çukurca ilçesi Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesinden inen askeri araçlara yönelik Dolabaren Tepe mevkiinden bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen roketli saldırı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Aliseydi Özdemir ile Piyade Er Orhan Faruk Baytekin Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.
Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi. Şehit Özdemir’in naaşı memleketi Malatya’ya, şehit Baytekin’in naaşı ise memleketi Balıkesir’e uğurlanmak üzere helikopterle Van'a gönderildi. Şehitlerin tabutları silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. Törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutan vekili Albay Umut Öztürk, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş amirleri, asker ve polisler katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı