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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Hakkari şehidi törenle memleketine uğurlandı

Hakkari şehidi törenle memleketine uğurlandı

Törenden görüntü

Şehit General Sparta Askeri Helikopter Helikopter 

-tabutun getirilmesi
-özgeçmişinin okunması
-tabutun taşınması
-şehidin fotoğrafı

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’de nöbet esnasında kazara kendini vurarak şehit düşen asker, törenle memleketi Isparta'ya uğurlandı. Hakkari’deki Dağ Komando Tugayı General Ahmet Başyurt Kışlasında nöbet görevini icra ederken meydana gelen kazada vurularak ağır yaralanan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç (21), kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düşmüştü. Şehit Önlemeç için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında düzenlenen uğurlama törenine Hakkari Vali Vekili Cüneyt Epcim, vali yardımcıları Mustafa Duruk, Aziz Gölbaşı ve Ali Koç, Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, eski AK Parti Hakkari İl Başkanı Nurettin Fırat, asker ve polisler katıldı.
Şehidin özgeçmişinin okunmasıyla başlayan tören, Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından yapılan duaya sona erdi. Şehidin naaşı memleketini Isparta’ya gönderilmek üzere askeri helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na uğurlandı.
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