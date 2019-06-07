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07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Hakkari polisi çocuklara ‘sürücü karnesi’ dağıttı

Hakkari polisi çocuklara ‘sürücü karnesi’ dağıttı

Anne ve çocuklara broşür dağıtılması

Trafik Kuralları Bayram Tatili Emniyet Kemeri Cep Telefonu Ölümlü 

-Durdurulan araçlar
-Araçların içindeki çocukların bilgilendirilmesi
-Çocukların broşür okuması
-Çocuklardan detaylar
-Trafik polislerinin çocukları bilgilendirmesinden detaylar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü gerçekleştirerek çocukları trafik kuralları hakkında bilgilendirerek ‘sürücü seyahat karnesi’ ve broşür dağıttı.
Hakkari Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; yol kullanıcılarına trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanımı, hız kurallarına uymaları, seyir halinde cep telefonu kullanmanın yol açabileceği olumsuzluklar hakkında bilgi vererek, karne ve el broşürleri dağıttı.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilileri, İçişleri Bakanlığının ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ projesi hakkında da bilgilerler verdiklerini belirterek, “Yol denetimlerinde yaptığımız projelerle ilgili sürücülere bilgiler veriyoruz. Onların bu kampanyalara ve projelere karşı daha duyarlı hale gelmelerini sağlıyoruz. Ekiplerimiz 9 günlük bayram tatilinde denetimlere devam ediyor. Tatil süresi boyunca her gün yoğun bir şekilde denetimlerine devam edecekler. Sürücülerden ricamız kesinlikle hız yapmasınlar ve trafik kurallarına uysunlar. Kurallara uyulduğunda kaza olmaz. Olsa bile ölümlü kazalar olmaz. Onun için trafik kurallarına uyarak hareket edelim" dediler.
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