Hakkari’deki amatör maçta olaylar çıktı

-Maçtan detay görüntüler

-Protokol üyeleri

-Atılan gol

-Çıkan olaylar

-Polisin müdahalesi



- - Polis, olaylara müdahale etti HAKKARİ



- Hakkari Zapspor ve Yüksekova Belediyespor arasında oynanan baraj maçı sonrasında olaylar çıktı. Hakkari Merzan Mahallesi Futbol Sahası'nda Hakkari Zepspor ve Yüksekova Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselme maçında karşı karşıya geldi. Protokol üyelerinin de izlediği maç oldukça heyecanlı geçti. Maçın son dakikalarında Yüksekova Belediyspor durumu 1-0 yapması üzerine gerginlik yaşandı. Hakemin bitiş düdüğünü çalmasının ardında takım oyuncuları tartışmaya başladı.

Olayların tribünlere yansıması ile birlikte çevik kuvvet ekipleri sporculara müdahale ederken, taraftarlara ise gaz bombası, plastik mermi ve tazyikli suya müdahale edildi. Çıkan olaylarda bir kişinin yaralandığı belirtildi.

