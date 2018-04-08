Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Hakkari’deki amatör maçta olaylar çıktı

Hakkari’deki amatör maçta olaylar çıktı

Görüntü sıralaması

Çevik Kuvvet Yansıma Gaz Bombası Plastik Mermi Amatör Maç 

-Maçtan detay görüntüler
-Protokol üyeleri
-Atılan gol
-Çıkan olaylar
-Polisin müdahalesi

- - Polis, olaylara müdahale etti HAKKARİ

- Hakkari Zapspor ve Yüksekova Belediyespor arasında oynanan baraj maçı sonrasında olaylar çıktı. Hakkari Merzan Mahallesi Futbol Sahası'nda Hakkari Zepspor ve Yüksekova Belediyespor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselme maçında karşı karşıya geldi. Protokol üyelerinin de izlediği maç oldukça heyecanlı geçti. Maçın son dakikalarında Yüksekova Belediyspor durumu 1-0 yapması üzerine gerginlik yaşandı. Hakemin bitiş düdüğünü çalmasının ardında takım oyuncuları tartışmaya başladı.
Olayların tribünlere yansıması ile birlikte çevik kuvvet ekipleri sporculara müdahale ederken, taraftarlara ise gaz bombası, plastik mermi ve tazyikli suya müdahale edildi. Çıkan olaylarda bir kişinin yaralandığı belirtildi.
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret EttiErdoğan, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü Ziyaret Etti
HDP'li Gruba Bayraklı TepkiHDP'li Gruba Bayraklı Tepki
Doğanın Desenleri: AğaçlarDoğanın Desenleri: Ağaçlar
Doğanın Desenleri: Deniz YıldızlarıDoğanın Desenleri: Deniz Yıldızları
Doğanın Desenleri: KelebeklerDoğanın Desenleri: Kelebekler
Doğanın YansımalarıDoğanın Yansımaları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı