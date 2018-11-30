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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Hakkari'de terör operasyonu - 6 kişi tutuklandı

Hakkari'de terör operasyonu - 6 kişi tutuklandı

- Hakkari 'de terör operasyonu - Gözaltına alınan şahıslar - 6 kişi tutuklandı Hakkari 'de terör operasyonu - Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı tutuklandıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'de düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sının tutuklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"27 Kasım'da ilimiz genelinde icra edilen operasyonlarda PKK/KCK bölücü terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları, terör örgütü propagandası yaptıkları ve terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 13 kişi gözaltına alınmıştır. Bu kişilerden 6'sı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 7'si serbest bırakılmıştır.Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. "

Adli Kontrol Propaganda Terör Operasyonu Terör Örgütü Yardım ve Yataklık 

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