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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

- Ele geçirilen malzemelerden detay - Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildiHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda çok sayıda mühimmat bulundu.Valilikten yapılan açıklamada, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Şemdinli ilçesi Balkayalar Bölgesi sınır hattında dün icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde 88 adet (14,5 mm) doçka mühimmatı, 280 adet (12,7 mm) uçaksavar mühimmatı ve 1 adet RPG - 7 anti tank mühimmatı ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Aksav Tahkikat Terör Örgütü Teröristler Uçaksavar 

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