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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Hakkari’de Mehmetçikle bir gün geçirmek İzle

Hakkari’de Mehmetçikle bir gün geçirmek İzle

Kafalar'dan detay

Lyon Afad 

-Konuşmalar
-Askerlerden detay
-Soylu'dan detay

( HAKKARİ - HD)- ‘Kafalar’ grubunun paylaştığı görüntüleri iki günde bir milyondan fazla kişi izledi HAKKARİ

- Kendilerine ‘Kafalar’ ismi veren 3 gencin Hakkari’de görev yapan Mehmetçikle geçirdiği bir güne ait görüntüler büyük ilgi görüyor. Ramazan Bayramı’nı Mehmetçikle birlikte geçirmek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile irtibata geçen Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı, Atatürk Havalimanı'nda Sanatçı Yusuf Güney ile birlikte uçakla Hakkari’nin Yüksekova ilçesine geçiyorlar. Bayramın birinci günü Bakan Soylu ile birlikte ziyaretlerde bulunan üç kafadarın çekerek paylaştığı görüntüler, iki günde bir milyondan fazla tıklandı.
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