( HAKKARİ ) Hakkari’de ilk defa federasyon kuruldu.."Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu" HAKKARİ



- Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkan Abdurrahman Er, Hakkari’de ilk kez bir federasyonun kurulduğunu isminin de Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu olduğunu söyledi.



Dernek binasında düzenlenen basın açıklamasına Erzurum Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gazi Rıza Demir, Van Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Adem Gemici, Hakkari Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Emrullah Kaya, Hakkari Terörden Zarar Görenler Derneği Başkanı Mehmet Yoldaş, Derecik Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gazi Kemal Sevim, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Şırnak İl Başkanı Mert Yiğit, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Kaya, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Erdin Polat, kanaat önderleri Timur Yoldaş, Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç, Biçer Mahallesi Muhtarı Kemal Erol, Bulak Mahallesi Muhtarı Yıldırım Yılmaz, Berçelan Mahallesi Muhtarı Abdullah Kahraman ve tüm dernek yönetim kurulları katıldı.

Burada basın açıklamasını okuyan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkan Abdurrahman Er, Hakkari'de ilk kez bir federasyonun kurulduğunu, isminin de Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu olduğunu söyledi.



Başkan Er, "Doğu Anadolu Bölgemizde Gaziler ve Şehit Aileleri ile alakalı derneklerimizi bir çatı altında toplamak amacıyla ilk etapta Erzurum ve Van gibi büyükşehirlerimizin de olduğu, merkezinin Hakkari olduğu, stratejik bir öneme sahip olan Hakkari ilimizde ilk kez bir federasyonun kuruldu. İsminin Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu olarak basına ve kamuoyuna ilan ediyoruz. Federasyonumuzun Yönetim Kurulu Genel Başkanı Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı olarak seçildim. Doğu Anadolu Bölgemizin tüm illerindeki derneklerle federasyonumuza katılım yapmaları hususunda istişarelerimiz devam etmektedir. Federasyonumuzun kurucular kuruluna yetişemeyen derneklerimiz genel kurullarını yapıp federasyonumuza katılım sağlayacaklardır. Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonumuzun asıl amacı, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü sağlamak ve devam ettirmek uğruna şehit ve gazi olan asker, polis, güvenlik korucuları, kamu görevlileri ile, sivil vatandaşlarımızın geride bıraktıkları ailelerinin acılarını paylaşmak. Aileler arasında tanışma ve kaynaşmayı, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak. Milletimize maddi ve manevi çok büyük acılar yaşatan ve en büyük insanlık suçu olan terörizmin, toplumumuz tarafından doğru algılanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak ve toplumda şehitlik ve gazilik kavramlarına ilişkin bir farkındalık meydana getirmek. Ayrıca şehit ve gazi ailelerimizin haklarının sosyal takipçisi olmak ve bununla ilgili kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenleyerek şehitlik kavramını yeni nesillere en iyi bir şekilde anlatabilmek, şehit ve gazi ailelerimizi birlik ve beraberliğin sevgi ve saygı bağlarını artırıcı her türlü faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bölgemizin gür sesi olmaya çalışacağız. Bir olacağız, iri olacağız ve diri olup gece gündüz demeden her zaman ve her yerde iyi günlerinde kötü günlerinde kimseye karşı ön yargılı olmadan Şehit Ailelerimizi ve Kahraman gazilerimizi yürekten kucaklayarak yanlarında ve emrinde olacağız” dedi.





