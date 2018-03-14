Hakkari’de gerçeği aratmayan UMKE tatbikatı

-Karlı dağlar

-UMKE ekibine gelen ihbar ve yapılan anons

-Ekiplerin hareket etmesi

-Enkaz altında kalanlar

-Enkaz altında kalanların oğlumu kurtarın feryatları

-Köylü çocukların ağlayarak babamızı kurtarın feryadı

-Ekiplerin enkaz altındakileri çıkartması

-Ambulansa taşıması



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı UMKE tarafından yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı UMKE tarafından kent merkezinde 25 kilometre mesafede bulunan Kırıkdağ köyünde yapılan tatbikat, gerçeği aratmadı. UMKE ekibine meydana gelen depremde göçük altında insanların bulunduğu haberi üzerine yapılan anonsun ardından ekipler hemen olay yerine intikal etti. Toprak evde göçük altında kalan iki kişiye burada ilk müdahaleleri yapılarak enkaz altında çıkartıldı. Enkaz altındaki görevlilerin önce oğlumu kurtarın feryatları ve enkaz başında bekleyen bir çocuğun babamı kurtarın feryadı gerçeği aratmadı. Rollerini en güzel şekilde yerine getiren Kırıkdağ köyündeki çocuklar, tatbikata ayrı bir renk kattı. Tatbikat sonrasında açıklamada bulunan yetkililer, amacın her türlü afete maruz kalmış kişilere yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek, doğru ve çabuk müdahale etmek, ölü ve yaralı sayısını kabul edilebilir rakamlara indirgemek olduğunu ifade ettiler. Depremlerde, çoklu trafik kazalarında ölümlerin yüzde 80’inin ilk saatler içinde olduğunu dile getiren yetkiler, doğru ekip ile doğru müdahalenin önem kazandığını söylediler.

