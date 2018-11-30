Hakkari’de 5 bin öğrenciye madde bağımlılığı anlatıldı

-Kalabalık

-Vali ve beraberindekiler

-Vali ve beraberindekilerin oyunculara plaket vermesi

-Valinin konuşması



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’de yaklaşık 5 bin öğrencinin izlediği madde ve teknoloji bağımlılığı konulu tiyatro oyununun finali yapıldı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık’ın destekleriyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Hakkari Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle 26-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen “Madde ve Teknoloji Bağımlılığına Karşı Tiyatro” programının finali yapıldı. Finale Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, bazı kurum amirleri ile öğrenciler katıldı.

Madde ve teknoloji bağımlılığı konulu tiyatro oyununun sahnelenmesinin ardından Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve beraberindekiler, tiyatrocuları tebrik ederek Türk İdare Dergisinin plaketini takdim ettiler. Projeye katkılarından dolayı takdim edilen plaketi alan Vali Akbıyık ise, 5 gün süren ve 20 seans oynanan tiyatro oyunuyla yaklaşık 5 bin genç ve çocuğa ulaşıldığını söyledi.



Vali Akbıyık, “Tiyatro oyununa destek veren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Hakkari Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Kültürün ve sanatın estetiği kadar bireylerin ve toplumun eğitimi için de önemli bir araçtır. Gençlerimizi bağımlılık illetine karşı bilgilendiren tiyatro oyuncularına ise ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.



