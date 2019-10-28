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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Hakkari'de 20 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'de 20 kilo eroin ele geçirildi

Operasyon

Polis Tahkikat Eroin Polis Ekipleri 

-Eroinin ele geçirilmesi

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'de polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 kilo 141 gram eroin ele geçirildi. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz merkez Pehlivan Mahallesi’nde durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada, toplamda 20 kilo 141 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
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