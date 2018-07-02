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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hakimden Eylül'ün öldürülmesine tepki, 'Adam daha önce de köpeğe tecavüz etmiş. Önce hayvandan başlıyorlar. Ondan sonra insanlara yöneliyorlar'

Hakimden Eylül'ün öldürülmesine tepki, 'Adam daha önce de köpeğe tecavüz etmiş. Önce hayvandan başlıyorlar. Ondan sonra insanlara yöneliyorlar'

CHP'lilerin adliyeye gelişi

Cinsel İstismar Diyalog Milletvekili Hayvan 

-Hakim Huriye Gülen ile diyalogları
-Hakim Huriye Gülen'in konuşmaları
-Mazbata töreni
-AK Partililere mazbata törenindeki sözleri

( ZONGULDAK ) Hakimden Eylül'ün öldürülmesine tepki, "Adam daha önce de köpeğe tecavüz etmiş. Önce hayvandan başlıyorlar. Ondan sonra insanlara yöneliyorlar" ZONGULDAK

- Ankara'da 8 yaşındaki Eylül'ün öldürülmesi olayıyla ilgili tepkisini dile getiren Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hakim Huriye Gülen, "Önce hayvandan başlıyorlar. Sonra insanlara yöneliyorlar" diye konuştu.
CHP Zonguldak Milletvekilleri'nin mazbatalarını teslim eden İl Seçim Kurulu Başkanı ve Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Hakim Huriye Gülen, CHP 1. sıra milletvekili ve avukat olan Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz ile bir süre sohbet etti. Demirtaş, TBMM'de cinsel istismar konusunu ele alacağını ifade ederek "Öncelikli olarak ele alacağım konulardan birisi bu cinsel istismar meselesi" diye konuştu.
Bunun üzerine konuşan Huriye Gülen ise "Gerçekten bu son Eylül isminde kızımızın olayı. Adam daha önce de köpeğe tecavüz etmiş. Önce hayvandan başlıyorlar. Ondan sonra insanlara yöneliyorlar. Her canın önemli olduğu çocuklara öğıretilmiş olsa bu sancılar yaşanmaz. Her canlı, bitkiler, hayvanlar, insanlar. Birini ötekinden üstün kılmayacaksın. Doğal dengeyi sağlamak için herkes elinden geleni yapmak zorunda" ifadelerine yer verdi. Deniz Yavuzyılmaz ile cezaların yanı sıra eğitimin de önemine vurgu yaptı. CHP'lilerin mazbata töreninin ardından AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu ve Hamdi Uçar da mazbatalarını aldı. Milletvekillerinin mazbatalarının verildiği salonda konuşan Hakim Huriye Gülen, AK Parti'li vekillerle de Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesi olayını konuşarak "Hayvana tecavüz eden yarın insana tecavüz ediyor 3 yaşındaki çocuklara. Bunları hiç aklınızdan çıkartmayın ona göre mücadele edin" şeklinde konuştu.
Bu sırada partililerden birisi "Onlar insan değil, hayvan" demesi üzerine "Hayvanlara günah. Hayvanlar onlardan daha asil" diye konuştu.
AK Partili milletvekilleri de mazbatalarını aldıktan sonra adliyeden ayrıldı.
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