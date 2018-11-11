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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Hakem odasını polis korudu - ZONGULDAK

Hakem odasını polis korudu - ZONGULDAK

- Hakemler, odalarına polis koruması ile gidişiHakem odasını polis korudu - Zonguldak 'ın Alaplı ilçesindeki futbol karşılaşmasının ardından taraftar ile hakemler arasında çıkan tartışma sonucu polis ekipleri hakem odasının önünde beklediZONGULDAK (AA) - Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Alaplı Belediyespor ile Gelikspor karşılaşmasının ardından bir taraftar ile hakemler arasında çıkan tartışma sonucu polis ekipleri hakem odasının önünde nöbet tuttu. Zonguldak Süper Amatör Ligi takımlarından Alaplı Belediyespor, Gelikspor ile sahasında karşı karşıya geldi.Karşılaşma, Gelikspor'un 3 - 1 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından hakem heyeti ile taraftar arasında çıkan tartışma üzerine hakemler soyunma odasına polis ekipleri eşliğinde girdi.Hakemler, odanın önünde yaklaşık 1 saat nöbet tutan polis ekipleri eşliğinde ilçeden ayrıldı.

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