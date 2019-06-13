Hak - İş yürüyüşü 3’üncü gününde Yeniçağa ulaştı

-Yürüyüşten detaylar

-Sloganlar

-Genel ve detaylar



( ANKARA ) - ANKARA



- Hak-İş Konfederasyonu Hizmet-İş Sendikasının dün Bolu’da başlattığı Emek ve Adalet yürüyüşü 3’üncü günde devam ediyor. Bolu Belediyesi’nin işten çıkardığı 97 işçinin geri alınması amacıyla 11 Haziran tarihinde başlattığı yürüyüş 3’üncü gününde devam ediyor. Bolu kent merkezinden başlayan ve günde ortalama 20 kilometre yürümeyi hedefleyen grup, Bolu’nun Yeniçağa ilçesine ulaştı. Yürüyüşün 3’üncü gününde sabah saatlerinde Bolu’ya bağlı Hamzabey köyü mevkisinden sabah saatlerinde jandarma korteji eşliğinde hareket eden grup, "Hak, hukuk, adalet" ve "Gün gelecek, devran dönecek başkan işçiye hesap verecek" sloganlarıyla yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün sonunda Yeniçağa ilçesine ulaştı. İlçeye girişte yürüyen grubu, Yeniçağa Belediye Başkanvekili Nusret Soysal ve Belediye Meclis Üyeleri karşıladı. Burada 30 dakika dinlenen grup tekrardan hareket ederek akşam ki hedefleri olan Gerede’ye doğru hareket etti. Yürüyüş öncesinde konuşan Hizmet - İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "Türkiye genelinde, işten çıkarılmalara karşı, işçi kıyımına karşı, sendikal baskıya karşı, iş yerleri değiştirilmeye karşı başlattığımız eylemin bugün 51'inci günü, 49 gün Bolu Belediyesi'nin önünde oturma ve çadır eylemi yaptık. 49'uncu gün itibarıyla yürüyüşe başladık. Bugün 51'inci günümüz yani işçi ve emekçi kardeşlerimizin hak mücadelesinde, emek mücadelesinde, iş mücadelesinde yürüyüşümüzün 51'inci günü" diye konuştu.

Hak - İş Konfederasyonu'nun işçisini ve emekçisini yalnız bırakmadığını tüm Türkiye'nin gördüğünü söyleyen Özdemir, "Biz işçilerimiz, emekçilerimiz için varız. Bizim bir tek amaç ve gayemiz var. İşçi kardeşlerimizin ekmeğinin tekrardan iade edilmesi, söz verin, namus sözü verin, şeref sözü verin ondan sonrada sözünde durmayarak, mertlik yerine namertlik yaparak işçi kardeşlerimizi sokağa bırakanlara sesleniyoruz. Derhal bu inadınızdan geri dönün. 51 gündür size bağırıyoruz. 51 gündür eylem yapıyoruz. 3 gündür, doluda, yağmurda, çamurda yürüdük. Kayadan ses var, yürüdüğümüz ormanlardan ses var sizden ses yok. Sizin için işçiler bu kadar mı kıymetsiz, sizin emekçilerin hiç mi değeri yok" ifadelerini kullandı. Ayrıca Cenevre'de bulunan Hak - İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın mesajını da Özdemir okudu. Arslan, yolladığı mesajda şunları kaydetti: “Değerli yol arkadaşlarım sevgili Hak işliler emek ve adalet yürüyüşümüzün üçüncü gününe başlarken hepinizi rabbimin selamı ile selamlıyorum gününüz aydın yolunuz açık olsun Allah yardımcınız olsun. Cenevre de görevimi olduğu için sizinle olamadığım için çok üzgünüm ama kalbim sizinle atıyor haklı davamız için yollara düştük bu onurlu yürüyüşümüzün işleri ellerinden alınan üyelerimizin tekrar işlerine dönmelerini sağlamak olduğunun bilinci ile mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerek işini kaybeden üyelerimiz gerek sendikamızın bütün kademelerinde çalışan yol arkadaşlarımız gerekse yürüyüşümüze destek için bizimle birlikte olan üyelerimiz gerekse de sendikamızın genel yönetim kurulu üyelerimize en içten duygularımla teşekkür eder başarılar dilerim. Zafer yakındır ve zafer inananlarındır.” (MH-

