- Haftasonu Uludağ'a akın ettiler uzun kuyruklar oluşturdular

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- Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Oteller yüzde yüz dolarken pistlerde adım atacak yer kalmadı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen tatilciler eğlenmek için Uludağ'a akın etti. Teleferik ve telskilerde uzun kuyruklar oluştu. Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu tatili nedeni ile yaşanan yoğunluk sürüyor. "Oteller bölgesi"ne gelen çok sayıda tatilci ve günübirlikçi, kayak pistlerine adeta akın etti. Bazı tatilcilerin zirvede öz çekim yapması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle teleski, teleferik ve telesiyej tesisleri önünde uzun kuyruklar oluştu. "Oteller bölgesi"ne gelen vatandaşlar ise zaman zaman trafikte sıkışıklığa sebep oldu. Ayrıca "oteller bölgesi"nde kar kalınlığı 60 santimetre olarak ölçülürken, Uludağ'daki oteller ve diğer konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 8, en yüksek ise 0 derece ölçüldüğü "beyaz cennet"te kar yağışı beklenmiyor. Uludağ'a tatile gelen Gizem Uzunkaya," İstanbul'dan geliyorum, daha önce Uludağ'a gelmiştim bir kaç defa daha. Burada vaktimizi kayak yaparak geçiriyoruz. Baya bir eğleniyoruz, 10 kişilik arkadaş grubu ile geldik. Hava da çok güzel kar kalınlığı da çok iyi baya bir eğlenceli. Şuanda pistler çok yoğun. Genelde ambulans sesi duyuyorum ama herhalde onlar pistlerde sakatlananlar için geliyorlar" diye konuştu.

(SRK-

