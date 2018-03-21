Hafriyat kamyonlarına yönelik sıkı denetim havadan görüntülendi

-Hafriyat kamyonlarından görüntü

-Kantar ağırlık ölçümünden görüntü

-Polis uygulamasından görüntü

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( İSTANBUL -ÖZEL-HD)- Araç takip sistemi getirilen kamyonlara yönelik denetimler sıklaştırıldı İSTANBUL



- Araç Takip Sistemi getirilen hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Bir taraftan polis ekipleri bir taraftan da kantar yöntemi ile sıkı denetimlerden geçirilen hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler havadan görüntülendi. İstanbul'da son zamanlarda sıklıkla yaşanan hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalar ve trafikte açtığı tehlikelerin ardından denetimler sıklaştırılarak yeni takip sistemleri devreye sokuldu. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ekipleri yol kenarı denetim istasyonlarından kaçak hafriyat kamyonlarına göz açtırmazken kantara tartılmak için gelmeyen kamyonlara Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile cezalar yazılırken polisler ekipleri de bu kamyonlara yönelik uygulamalarını arttırdı. Alınan karar gereği 2 Nisan'a kadar ATS (Araç Takip Sistemi) kurulmayan hafriyat kamyonları trafikten men edilecekken Hasdal-Kemerburgaz yol kenarı denetim istasyonunda hafriyat kamyonlarının kantarla tonaj ağırlıkları ölçülüyor. Polis ekipleri de kamyonlara yönelik uygulamalarını sıklaştırırken kamyonların deneti istasyonunda kantarla tonaj ağırlıkları ölçülmesi havadan görüntülendi.

