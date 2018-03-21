Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Hafriyat kamyonlarına yönelik sıkı denetim havadan görüntülendi

Hafriyat kamyonlarına yönelik sıkı denetim havadan görüntülendi

Havadan görüntü

Tron Polis Kaçak Tonaj Polis Ekipleri 

-Hafriyat kamyonlarından görüntü
-Kantar ağırlık ölçümünden görüntü
-Polis uygulamasından görüntü
-Röportajlar
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL-HD)- Araç takip sistemi getirilen kamyonlara yönelik denetimler sıklaştırıldı İSTANBUL

- Araç Takip Sistemi getirilen hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı. Bir taraftan polis ekipleri bir taraftan da kantar yöntemi ile sıkı denetimlerden geçirilen hafriyat kamyonlarına yönelik denetimler havadan görüntülendi. İstanbul'da son zamanlarda sıklıkla yaşanan hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalar ve trafikte açtığı tehlikelerin ardından denetimler sıklaştırılarak yeni takip sistemleri devreye sokuldu. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ekipleri yol kenarı denetim istasyonlarından kaçak hafriyat kamyonlarına göz açtırmazken kantara tartılmak için gelmeyen kamyonlara Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile cezalar yazılırken polisler ekipleri de bu kamyonlara yönelik uygulamalarını arttırdı. Alınan karar gereği 2 Nisan'a kadar ATS (Araç Takip Sistemi) kurulmayan hafriyat kamyonları trafikten men edilecekken Hasdal-Kemerburgaz yol kenarı denetim istasyonunda hafriyat kamyonlarının kantarla tonaj ağırlıkları ölçülüyor. Polis ekipleri de kamyonlara yönelik uygulamalarını sıklaştırırken kamyonların deneti istasyonunda kantarla tonaj ağırlıkları ölçülmesi havadan görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı