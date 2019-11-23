Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - ÇORUM

Hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı - ÇORUM

- Hafif ticari araçla minibüs çarpışması - Kaza yerinden görüntüler - Ekiplerin çalışmasından görüntüler - Hastaneden görüntüler Çorum 'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralıÇORUM (AA) - Çorum 'da hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Çorum - İskilip kara yolunun 31'inci kilometresinde, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 06 BA 280 plakalı hafif ticari araç ile 19 FA 755 plakalı minibüs çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs yolun ortasına devrildi, hafif ticari araç ise hurdaya döndü.Kazanın ardından diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin incelemesinde, kazada 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirlendi.Yaralılar, 112 Acil Yardım ekiplerince Oğuzlar Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım, ekiplerin nezaretinde yol kenarındaki araziden sağlandı.

Jandarma Ticari Araç 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı