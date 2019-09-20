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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Hafif ticari araç ile saman yüklü kamyon çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

Hafif ticari araç ile saman yüklü kamyon çarpıştı: 2'si çocuk 6 yaralı

araçlardan görüntü

Polis Ticari Araç Şehir İçi 

-ambulans
-yaralı görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın Orhangazi ilçesinde saman yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza Santral Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Olukdere Mevkiinden şehir içine doğru gelmekte olan Yaşar Arba (30) idaresindeki 35 YHY 47 plakalı hafif ticari araç, Santral Yolu caddesi üzerinde karşı yönden gelmekte olan Engin Elvan (32) idaresindeki 16 VV 186 plakalı saman yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Tuna Yerli (32), Remzi Yerli (30), Gülsüm Yerli (30), Remziye Yerli (69) ile 1 yaşındaki Muhammed Fevzi Yerli ve 5 yaşındaki Medine Yerli yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alınırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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