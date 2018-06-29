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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - KIRIKKALE

Hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı - KIRIKKALE

- Kaza yapan araçtan ve kaza yerinden detay görüntüler - Polis ekiplerinin kaza yerinde çalışması - Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi Kırıkkale 'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralıKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.Murat Yılmaz idaresindeki 34 LV 6229 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale - Ankara karayolu Kılıçlar köyü yakınlarında devrildi.Sürücünün eşi Ayten Yılmaz, kaza yerinde yaşamını yitirdi.Yaralanan sürücü ile çocukları Kadir Efe, Edanur ve Betül Yılmaz, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Ticari Araç 

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