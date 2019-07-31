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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Hafif ticari araç ağaca çarptı: 3 ölü - KONYA

Hafif ticari araç ağaca çarptı: 3 ölü - KONYA

- Kaza yerinden detay görüntüler Konya 'da hafif ticari araç ağaca çarptı: 3 ölüKONYA (AA) - Konya 'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.Mustafa Yılar (34) idaresindeki 34 NU 4632 plakalı hafif ticari araç, Kulu makası yakınlarında yoldan çıkarak ağaca çarptı.Kazada, sürücü Yılar ile araçta bulunan Merve (29) ve Savaş Öksüz (28) olay yerinde hayatını kaybetti.Ölenlerin cesetleri, yapılan incelemenin ardından Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ticari Araç 

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