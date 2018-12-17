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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Hadımköy’de ayakkabı hırsızları kamerada

Hadımköy’de ayakkabı hırsızları kamerada

Hırsızlık anından görüntü

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız 

-Ayakkabılardan görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Hadımköy Kiptaş ve TOKİ Konutlarına dadanan hırsızlar vatandaşları canından bezdirdi İSTANBUL

- Hadımköy Kiptaş ve TOKİ konutlarında ayakkabı ve kablo çalarak vatandaşları canından bezdiren hırsızlar suçüstü yakalandı. 3 çuval dolusu ayakkabı ile yakalanan şüphelilerin hırsızlık anı binada bulanan güvenlik kamerasına yansıdı. Arnavutköy Hadımköy Kiptaş ve TOKİ Konutlarına dadanan hırsızlar vatandaşları canından bezdirdi. Konutlara dadanan hırsızlar ilk olarak 4’üncü bölgede bulunan 27 bloktan bakır kablo çalarak sitenin elektrik aksamına zarar verdi. Daha sonrası ise 1’inci, 2’nci ve 4’üncü bloklara dadanan hırsızlar, site sakini gibi bloklara girerek ayakkabı çalmaya başladı.
Sürekli olarak ayakkabıları çalınan site sakinleri durumu güvenlik görevlilerine ve polise bildirdi. İhbarların artmasıyla birlikte harekete geçen site güvenliği 2’nci bölgede hırsızlık yapan şüphelileri yanlarındaki 3 çuval ayakkabıyla suçüstü yakaladı. Güvenlik görevlileri ayakkabıları ve hırsızları polise teslim etti. Suçüstü yakalanan hırsızların son girişimleri ise sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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