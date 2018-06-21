-AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'nın konuşması

-AK Parti Konya Milletvekili Adayı Hacı Ahmet Özdemir'in konuşması

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( KONYA -HD) Hacı Ahmet Özdemir: "Konya ayakta olursa Türkiye ayakta olur" KONYA



- AK Parti Konya Milletvekili Adayı Hacı Ahmet Özdemir, seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretinde bulundu. 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala hazırlıklarını sürdüren AK Parti Konya Milletvekili Adayı Hacı Ahmet Özdemir, Karatay ilçesinde bulunan Sanayi Sitesini ziyaret ederek, 24 Haziran seçimlerinde destek istedi. Sanayi Sitesinde bir lokanta açılışına katılan Hacı Ahmet Özdemir’e AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı’da eşlik etti. Lokanta açılışında konuşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Ülkemiz büyüyor, ülkemiz hamdolsun her alanda gelişiyor. Sadece hizmet sektöründe değil, sanayilerimizi iş yerlerimizi geziyoruz. Dün yapamadıklarımızı bugün yapıyoruz. Yarın çok daha iyi olacak inşallah. Türkiye istikrarla 16 yılda bu noktaya geldi bundan sonrası da çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi hepimizin arzusu. 2000’ler de konuştuklarımızın pek çoğu şu anda gündemimizde değil hamdolsun. O günün sıkıntıları orada kaldı. Tekrar etmemesi hepimizin temennisi. Dünyada eğer dikkatle izlenen bir Türkiye varsa başta Cumhurbaşkanımız, liderimizin bu insanları nereye taşımak istediği, mazlum coğrafyanın sesi olmasındaki gayretleri ve ülkenin yaşadıkları pek çok bereketler. Bazen işte geçtiğimiz 2017’de yüzde 7,4’lük büyüme tüm dünyayı şaşırttı. Hamdolsun 2018 yılının ilk çeyreğinde de aynı tabloyu gördük. Bazen baktığımız zaman ekonomik rakamlar sizin o büyümenize fırsat vermeyecek. Gelişmelerin yeterli olmadığı kanaatine ulaştıracağı boyutları yeni planın dualarıdır. Türkiye mazlum coğrafyaya hep elini uzattı uzatmaya da devam ediyor. Onların duası Türkiye'nin çok daha güçlü olmasını temin ediyorum” ifadelerini kullandı. Lokanta açılışından sonra esnaf ziyaretine devam eden Hacı Ahmet Özdemir yaptığı açıklamada, Konyalı vatandaşlara seslenerek, “Artık son aşamaya geldik. Sizin kendi tabiriniz, bizim öz tabirimizle ‘yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik’ Allah nasip ederse şunun şurasında cuma ve cumartesi günü de biz propaganda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cumartesi günü akşam vakitlerinde biliyorsunuz seçim yasakları başladığı için artık propaganda bitmiş olacak ve 24 Haziran’da sandık başına gideceğiz. Benim sizlerden istirhamım, sizlerden ricam Konyalıların duyarlılığını biliyorum, diyorum ki ‘Konya Anadolu coğrafyasının o çadırın orta direğidir. Eğer orta direk olmazsa bu çadır ayakta durmaz. Bugüne kadar davamızı ayakta tuttunuz, liderimizi desteklediniz, partimizi bu günlere getirdiniz. Yüzde 75 civarında bir oy oranına ulaştırdınız. İnşallah daha yüksek oy oranlarıyla bu seçimde bizi desteklemenizi bekliyoruz” dedi.

"Konya ayakta olursa Türkiye ayakta olur" Milletvekili Adayı Hacı Ahmet Özdemir, “Cumhurbaşkanımız balkonu hazırlatıyor. Eğer sizler güzel bir destek verirseniz, güçlü bir destek verirseniz, balkon konuşması çok güzel olacak. Ama sizlerin desteğinde hafif bir gevşeme, hafif bir tavsama olursa bu bütün Türkiye satına yayılır biliyorsunuz. Balkon konuşması cılız olmasın bu desteği tam sağlayalım. Ben dün köylerdeydim evvelsi gün köylerdeydim. Maşallah her vardığımız köyde muhtarlarımızın, mahalle başkanlarımızın bize ifadesi yüzde 90 altına düşen köyümüz yok. 95, 98, 99 diyenlerin sayısı çok fazla. Bugün de esnaf ziyaretinde bulunuyoruz. Şuana kadar uğradığımız hiçbir esnafımızdan biz aykırı bir ses çıktığını görmedik. Yani esnafımızın, üreticimizin, sanayicimizin, iş adamımızın olayın farkından olduğunu görüyorum. Hatta biz propagandaya başladığımız anda biz susuyoruz onlar konuşuyorlar. Bizden de çok güzel propaganda yaptıklarını gördük. Konya bu noktada çok duyarlı, ayağa kalkmış vaziyette. Konya ayakta olursa Türkiye ayakta olur. Konya'nın ayakta olması bizim için çok önemli. Konya’nın desteği çok önemli. Bütün geçmişte olup bitenleri ufak tefek yaşanmışlıkları aykırı aksi düşünceleri bir kenara bırakmanın günüdür. Bir olma günüdür, birlik olma günüdür ve Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ‘bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız’ Türkiyeyi ayağa kaldırmak için Konya ayağa kalk. 24 Haziran’da sandık başına git ve yeni ampulü parlat, Cumhurbaşkanımızı da cumhurbaşkanlığı makamına oturt. Gelecek günler aydınlık olacak" diye konuştu.



