Hababam Sınıfı Antalya'da

Hayta İsmail, Kalem Şakir, Postal Rıza, Kikirik Bozum Cahit, Bacaksız, Hayta İsmail, Boncuk, anılarını öğrencilerle paylaştı



- Antalya merkez Kepez Belediyesi, müzesini de açtığı Türk sinemasının unutulmaz yapıtlarından ve 5 neslin izlediği Hababam Sınıfı filmlerinde rol alan oyuncuları gençlerle buluşturdu. Canlandırdıkları karakterle hafızlara kazınan filmin oyuncuları, "Hababam Kepez’de" etkinliği kapsamında İsmet İnönü Meslek ve Ticaret Anadolu Lisesini ve Antalya Bilim Üniversitesini ziyaret etti. Gençler de filmleriyle büyüdükleri Hababam Sınıfı’nın oyuncularını coşkulu bir şekilde karşıladı. Bülent İğdiroğlu, (Kalem Şakir), Ercan Gezmiş (Postal Rıza), Gazanfer Şener (Kikirik) Eyüp Güçmen, Mehmet Çatay, Cengiz Nezir (Bozum Cahit), Dilaver Gür, Tuncay Akça (Bacaksız), Ahmet Arıman (Hayta İsmail), Ümit Doğru, Teoman Ayık ve Ergün Sözen (Boncuk), Hababam Sınıfı filmlerindeki anılarını öğrencilere anlattı. "Sizin çocuklarınız da Hababam’ı seyredecek" Hababam Sınıfı’nın Postal Rızası Ercan Gezmiş, "Bizi 5 nesil izledi. Türk halkının bize gösterdiği sevgi, saygı bizlere o kadar çok işlemiş durumda ki, onlarla inanılmaz bir iletişimimiz var. Hababam Sınıfı’nda oynarken sizlerin yaşındaydık. Bu yıl 44. yılımızı kutluyoruz. Bir insanın hayatında çok önemli onur ve gururlar vardır. Bir kere çok onurlu ve gururluyum Mustafa Kemal Atatürk’ün torunuyum. Çok onurlu ve gururluyum Hababam Sınıfı filmlerinin öğrencisiyim. İyi ki Hababam Sınıfı ile yetiştiniz. Çok iyi biliyorum ki sizlerin çocukları da Hababam Sınıfı filmlerini seyredecek" diye konuştu.

Tek çalışkan öğrenci Boncuk Hababam Sınıfı’nın tek çalışkan öğrencisi olan Boncuk rolündeki Ergün Sözen de "Hababam Sınıfı filmlerinin yardımcı yönetmeniydim, aynı zamanda filmlerin tek çalışkan öğrencisiydim. Her şeyin doğrusunu söylerdim ama bazı hocalarımızın kulakları biraz ağır işitiyordu. Otur, beni kandıramazsın diye sözüme itibar etmiyorlardı" açıklamasını yaptı. Hababam’da Türkiye var Hababam’ın Kalem Şakiri Bülent İğdiroğlu da şunları söyledi "Hababam Sınıfı’nın bugüne kadar gelmesinin en büyük nedeni filmde herkesin kendisinden bir şeyler bulmasıdır. Filmde bir saflık, güzellik var. Dostluk, arkadaşlıklar var. Bugünkü sahtekarlıklar ve internetin o kötü huyları yok. Arkadaşlarınızın kıymetini bilin. Anne babanızın kıymetini bilin. Her şeyden önemlisi öğretmenlerinizin kıymetini bilin." Bacaksız nasıl keşfedildi Kel Mahmut’tan, tek ayaküstünde durma cezası alan Hababam Sınıfı’nın karşısına geçip ‘Abi, siz neden her sabah tek ayaküstünde duruyorsunuz?’ diyerek meşhur kahkahasını atan ‘Bacaksız’ Tuncay Akça da, Ertem Eğilmez tarafından nasıl keşfedildiğini şöyle anlattı: "Filmin çekildiği semtte ortaokul öğrencisiydim. Çivi sandığından bir boya sandığı yaptım. Ayakkabı boyuyordum. Bir arkadaşım, 'artistler geldi, haydi gidelim' dedi.

Zorla beni film setine getirdi. Filmde oynayan ağabeylerim güzel yevmiye alıyorlardı. Semtte 1 liraya, onların ayakkabılarını ise 2,5 liraya boyuyordum. Filmin bir sahnesinin çekimi sırasında güldüm. Gülmem ile yönetmen Ertem Eğilmez, 'stop' dedi ve ben kaçtım. Ama ilerde yine gülüyorum. Beni çağırdı. Ayakkabısını boyadım. 10 lira verdi. Sonra 'oğlum ayıp değil mi, film çekilirken neden güldün?' dedi.

Sonra benim gülmem Ertem Eğilmez’in kafasında yer edinmiş olacak ki, Hababam Sınıfı öğrencilerinin önünde gül, dedi; bir kahkaha attım sonra 'şemsiye vereyim mi abi?', 'abi siz talebe misiniz, amele misiniz?' böyle diyaloglarla Yeşilçam’a adım attım." Hababam’dan Tütüncü’ye övgü Bacaksız, konuşmasının ardından ‘Abi, siz neden her sabah tek ayak üstünde duruyorsunuz?’ sahnesini yeniden canlandırdı. Hayta İsmail Ahmet Arıman da "Hababam Sınıfı bizim filmimiz. Ama o filmi seyrederken, inşallah boş boş seyretmemişsinizdir. Filmde kötü şeyler yaptık ama size bir şeyler öğretmek, mesajlar vermek için yaptık" ifadesini kullandı. Söyleşiye katılan Hababam Sınıfı oyuncuları, 44 yıl sonra kendilerini 2. kez Antalya’da buluşturmasından dolayı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’ye, "Hakan Başkan, muhteşem bir insan. Yüreğimizdeki yeri çok farklı. Ne mutlu, Kepezliler böyle bir başkana sahipler" sözleriyle teşekkür etti. Anılara ziyaret Başkan Hakan Tütüncü de "Türk sinemasının en unutulmaz filmlerinden biri olan, defalarca seyrettikçe seyredesimiz gelen Hababam Sınıfı’nın hayatta olan oyuncularını, öğrencilerle buluşturduk. Bu buluşmayı çok önemsiyorum. Bunu da çok güzel bir ortamda gerçekleştirdik. Katılımlarından dolayı oyunculara teşekkür ediyorum. Hababam Sınıfı’nda olduğu gibi güzellikleri birbirimize sarılarak büyütelim diyorum" dedi.

Hababam Sınıfı Oyuncuları, daha sonra Kepez Belediyesinin Amir Ateş Semt Konağı’nda oluşturduğu Hababam Sınıfı Müzesi’nde anılarını ziyaret ederek, filmde oynadıkları yılları yeniden yaşadı.