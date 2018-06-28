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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sulama havuzlarında serinliyorlar

Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sulama havuzlarında serinliyorlar

Sulama havuzunda yüzen vatandaşlardan detaylar

Yüzme Hava Sıcaklığı Sağanak Yağmur Yüzme Havuzu Yağan 

-Sait Gür'ün açıklaması

( ERZURUM -HD) ERZURUM

- Oltu’da yaklaşık iki aydır her gün yağan sağanak yağmurlarından sonra artan hava sıcaklığı ile birlikte vatandaşlar sulama havuzlarında serinlemeye başladılar. Oltu’ya bağlı Güllüce mahallesinde Sait Gür’e ait bahçe sulama havuzunda yüzen Oltulular iki aydır doğru dürüst güneş yüzü görmediklerini ifade ederek, “Bugün çok güzel bir güneş var, bizde havuzda tadını çıkarıyoruz” dediler. Havuzda serinlemeye çalışan Sait Gür, “İki aydır her gün yağmur yağıyordu bugün hava çok güzel güneş mükemmel bizde bugün bahçemdeki sulama havuzuna gelerek arkadaşlarla serinliyoruz. Oltu’da bir yüzme havuzu olmadığı için bizlerde mecburen sulama havuzunda serinliyoruz” dedi.
Oltulular, ormandan gelen içilebilir temiz berrak suyla dolu olan havuzun keyfini doyasıya çıkardılar.
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