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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Güvercin beslerken elektrik akımına kapılan kişi öldü - ANTALYA

Güvercin beslerken elektrik akımına kapılan kişi öldü - ANTALYA

- Güvercin beslerken elektrik akımına kapılan kişi öldü - Terastan detaylar - Komşunun konuşmasıGüvercin beslerken elektrik akımına kapılan kişi öldüAYDIN (AA) - Aydın 'da evinin terasındaki güvercinleri beslerken elektrik akımına kapılan kişi öldü.Girne Mahallesi'nde 2 katlı evinin terasında güvercin besleyen Bekir Moran (65), kabloları açıkta olan prize dokununca elektrik akımına kapıldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Moran'ın öldüğünü belirledi.Moran'ın cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polis Elektrik Akımı Sağlık Ekipleri 

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