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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Güvenpark davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

Güvenpark davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

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( ANKARA ) ANKARA

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- Güvenpark davasında iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Güvenpark patlaması davasında Sanık Mehmet Veysi Dolaşan hakkında 36 kişiyi öldürmek suçundan 36 defa ağırlaştırılmış müebbet 342 defa öldürmeye teşebbüs suçundan 342 defa 30 yıl hapis ayrıca TCK 302 maddesi gereği sanıklar Mehmet Veysi Dolaşan, Azametin Karakoç ve Sebahattın Karakoç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve TCK 174 gereğı 16 yıl hapis 200 bin TL adli para cezası,1 sanık 314/2 gereği üyelikten 10 yıl 6 ay 1 sanık üyelikten 9 yıl 1 sanık 6415 sayılı kanuna muhalefetten 8 yıl hapis 2 sanık propaganda suçundan 3'er yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. 7 sanık hakkında mütalaaya aykırı beraat verildi.
Mütalaaya aykırı kararlar bakımından istinaf yoluna başvurulacağı kaydedildi. Yakalamalı 39 sanık hakkında tefrik kararı verildi.

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