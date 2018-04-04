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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Güvenlik kamerası ortaya çıktı, hırsızlar tutuklandı

Güvenlik kamerası ortaya çıktı, hırsızlar tutuklandı

Hırsızlık anı güvenlik kamerası

Hırsızlar Yakalandı Sayılar Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Cep Telefonu 

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

( BURSA -HD)- Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı BURSA

- Bursa'nın farklı noktalarında iş yeri ve evlere girip dizüstü bilgisayar çalan hırsızlar yakalandı. Zanlıların hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı. Bursa'nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde ev ve iş yerlerine girip dizüstü bilgisayar çalan hırsızlar yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 300'e yakın güvenlik kamerası incelemesi sonucunda, kimliği tespit edilen hırsızlar yapılan operasyonla yakalandılar. Şüphelilerin girdikleri iş yerindeki bilgisayarları çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelilerin evinde yaptığı aramalarda 9 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu ve çalıntı olduğu belirlenen 500 lira ele geçirdi. Şüpheliler G.A. ve G.U. daha önceden yakalanıp savcılığa çıkarılmıştı. Delil yetersizliğinden serbest kalan şüpheliler, ortaya çıkan güvenlik kameraları güçlü delil sayılarak mahkemece tutuklandı. Zanlılar cezaevine götürüldüler.
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