Güvenlik görevlilerin hayatını kaybettiği metro göçüğü davasında keşif kararı



- Ümraniye-Bostancı metro inşaatı sırasında meydana gelen göçükte 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmesine ilişkin 16 sanığın yargılandığı davada mahkeme, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Ümraniye’de 2 Kasım 2018 tarihinde metro yapım çalışmasının sürdüğü caddede meydana gelen göçük altında kalan 2 site güvenlik görevlisinin ölümüne ilişkin 16 sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, 16 tutuksuz sanık katılırken, olayda hayatını kaybeden Mehmet Altun ve Güray Halat’ın ailesi de salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Raylı Sistem Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’nden metro faaliyetine ilişkin olarak anılan inşaat sahasına onay verme sürecinin hangi tarihte, ne şekilde, hangi sahaya ilişkin gerçekleştiğinin bildirilmesinin istendiği raporun dosyaya ulaştığını belirtti.

“Tünel için herhangi bir uyarıda bulunulmadı” Söz konusu istasyonun proje ve tasarım sürecinin kronolojik olarak anlatıldığı raporda, göçük olayının metro istasyonunun kuzeyinde bulunan tünel üzerinde gerçekleştiği belirtildi. Raporda, “Kazı destek projelerinin ilk sunum tarihi 21 Mayıs 2018'dir. Bu tarihte sunulan projelere müşavir firma 'projeler ve hesap raporunu uygun olduğunu, fakat istasyonun güneyinde bulunan T1.2 tünelinin üzerindeki binada oluşan deformasyona karşı alınacak önlemlerin belirlenerek hesap raporu ve projelere işlenmesinin gerektiğini' belirtmiş ve projeleri yükleniciye iade etmiştir. Projelerin iade yazısında istasyonun kuzeyinde bulunan T1.2 tüneli için herhangi bir uyarıda bulunulmamıştır" ifadelerine yer verildi.

“Tüm önlemleri alma yetkisi yüklenici ve müşavir firma sorumluluğunda” Raporda, kazı destek projelerinin müşavir firmanın onayına müteakip idare tarafından 23 Kasım 2018 tarihinde onaylandığı vurgulanırken, “İdaremize, müşavir ya da yüklenici tarafından risk oluşturabilecek bir duruma dair yazılı veya sözlü herhangi bir uyarı iletilmemiştir. Sözleşmelerimiz gereğince olası riskleri bertaraf etmek adına tüm önlemleri alma ve aldırma yetkisi yüklenici ve müşavir firma sorumluluğundadır” denildi. Olay yerinde keşif yapılacak Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 21 Şubat 2020 tarihinde olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Üniversitelerin şehir planlamacılığı, metro tünel açma konularında uzman inşaat, jeoloji, jeodizi ve harita mühendisleri eşliğinde inşaat zemininin imar, çap ve proje uygulaması yapılarak incelemesine ve rapor aldırılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi. İddianameden Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Kasım 2018 tarihinde Ümraniye Parseller mahallesi Sahur sokakta inşaat faaliyeti devam eden Dudullu-Bostancı metro aktarma istasyonunda göçük meydana geldiği anlatıldı. Metro inşaat şantiyesine komşu vaziyette bulunan bir sitenin güvenlik görevlileri Mehmet Altun ve Güray Halat’ın zeminin çökmesiyle birlikte göçük altında kalarak vefat ettikleri kaydedildi. Bilirkişi heyeti tarafından düzenlenen kusur raporunda metro inşaatının yüklenici firmasında proje müdürü Hacı Mustafa Y., proje müdür yardımcısı Rıfkı T., jeoteknik şefi Ali Ferhat A., tünel şefi Taner K., depo sahası şefi Vahit Ç., metro inşaatının alt yetkili firmasında proje müdürü olarak çalışan Haluk U., tüneller şefi Hasan B., kısım şefi Necmi M. ve depo sahası şefi Mustafa K.’nin göçük olayının meydana gelmesinde asli kusurlu oldukları belirtildi. Metro inşaatının müşavir firmasında proje müdürü Naim Mesut T., inşaat kontrol amiri Metin B., jeoteknik değerlendirme şefi İlke Kır ile olay tarihinde aynı danışmanlık firmasında NATM Tünel Şefliği görevini paylaşan Özer A., Oytun K., Serkan V. ve Umut T.’nin olayda asli kusurlu oldukları, hayatını kaybeden Mehmet Altun ve Güray Halat’ın ise kusursuz oldukları vurgulandı. İddianamede, 16 sanığın “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.



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