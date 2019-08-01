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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Guterres'ten 'güvenli bölge' konusunda ABD ve Türkiye'ye uzlaşı çağrısı - NEW YORK

Guterres'ten 'güvenli bölge' konusunda ABD ve Türkiye'ye uzlaşı çağrısı - NEW YORK

Guterres'ten "güvenli bölge" konusunda ABD ve Türkiye'ye uzlaşı çağrısı - NEW YORK - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamalarıNEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye sınırında kurulması öngörülen "güvenli bölge" ve Türkiye ve ABD arasındaki görüşmelere ilişkin, ''Ortaya çıkabilecek yeni çatışmaların önlenmesi için tüm tarafları bu konuda anlaşmaya teşvik ediyoruz.'' dedi.

Güvenli Bölge Çatışma Kabil 

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