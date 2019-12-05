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( ARDAHAN - ÖZEL) Gürcistan ve Türkiye arasındaki doğal sınır "Aktaş gölü" dondu ARDAHAN



- Ardahan’ın Çıldır ilçesi sınırları içinde bulunan ve yarısı komşu ülke Gürcistan’a ait olan Aktaş gölü buz tuttu. Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte oluşan ayaz 2392 hektar alana sahip olan gölün yüzeyinin tamamen buzla kaplanmasına neden oldu. Geçtiğimiz yıllarda gölün daha erken buz tuttuğunu söyleyen vatandaşlar, bu sene havaların sıcak geçmesi nedeniyle gölün ancak buz tuttuğunu söylediler. Son iki gündür etkili olan soğuk hava nedeniyle Aktaş Gölünün donduğunu söyleyen Çıldırlılar, “Daha önceleri hayvanlarımız burada su içiyorlardı. Şimdi donduğu için tehlikeli. Buz kütlesi kalınlaştıktan sonra buzu kırarak yine buradan su içmelerini sağlayacağız” dedi.





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