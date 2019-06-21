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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Gürcistan uyruklu kadını boğarak öldüren zanlı tutuklandı

Gürcistan uyruklu kadını boğarak öldüren zanlı tutuklandı

arşiv görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

Polis Kamera Katil Zanlısı 


- Antalya'da Gürcistan uyruklu kadını evinde boğarak öldüren zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, 6 gün önce Muratpaşa ilçesi 1281 Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın birinci katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine daire polis itfaiye ekiplerinin yardımıyla pencereden daireye girdi. Polis 2 çocuk annesi 61 yaşındaki Gürcistan uyruklu Ketevan K.'yi salonda üst tarafı çıplak, hareketsiz şekilde buldu. Yapılan incelemede kadının yaklaşık 3 gün önce öldüğü belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ilçedeki yaklaşık 100 kameranın kayıtlarını inceledi ve katil zanlısının 61 yaşındaki emekli bekçi M.K. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., tutuklandı. İple boğmuş Zanlının, Gürcü kadınla Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde karşılaştıkları ve beraber olmak için anlaşıp, kadının evine gittikleri öğrenildi. Eve gelen ikilinin beraber oldukları esnada tartışma yaşandığı ve M.K.'nin kadını iple boğarak öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü.
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