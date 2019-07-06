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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gürcistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu - AMASYA

Gürcistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu - AMASYA

- Olay yerinden görüntü - Cenazenin evden çıkarılması Amasya 'da Gürcistan uyruklu kadın evinde ölü bulunduAMASYA (AA) - Amasya 'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Gürcistan uyruklu bir kadın, evinde silahla vurulmuş halde bulundu.Adatepe Mahallesi Çimen Sokak'ta ikamet eden Gürcistan uyruklu Afet Mammadli'nin (60) evinden silah sesleri gelmesi üzerine komşuları polise haber verdi.Eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Mammadli'nin silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Mammadli'nin cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Evde yapılan incelemede ise 2 boş kovan bulundu.Gümüşhacıköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis Cenaze Akalan Polis Ekipleri 

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