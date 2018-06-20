- Gürcistan’ın Yeni Başbakanı Mamuka Bahtadze Oldu



- Gürcistan'da 13 Haziran’da istifa eden Başbakan Giorgi Kvirikaşvili’nin koltuğuna Maliye Bakanı Mamuka Bahtadze geçti. Gürcistan’da Giorgi Kvirikaşvili'nin başbakanlıktan istifasının ardından toplanan iktidar partisi Gürcü Hayali Demokratik Gürcistan oy çoğunluğu ile Maliye Bakanı Mamuka Bahtadze'yi başbakan adayı olarak duyurmuştu. Gürcistan’ın Kutaisi kentindeki parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda, Mamuka Bahtadze çoğunluk tarafından başbakan seçildi. Yeni Maliye Bakanı Nikoloz Gagua olurken, Giorgi Cherkezishvili Ekonomi ve Kalkınma Bakanı, David Zalkaliani ise Dışişleri Bakanı oldu.

