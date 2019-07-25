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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Gürcistan'ın eski Savunma Bakanı gözaltına alındı

- Gürcistan'ın eski Savunma Bakanı gözaltına alındı

yayınlanan resmi görüntüler

( TİFLİS ) TİFLİS

Basın Toplantısı Toplantı Savunma Bakanı Hükümet Parlamento 


- Gürcistan'ın eski Savunma Bakanı ve muhalif "Kazanan Gürcistan" harekatının lideri İrakli Okruaşvili, 20-21 Haziran’da Tiflis'te Parlamento binası önündeki protesto olaylarıyla bağlantılı olarak gözaltına alındı. Gürcistan İçişleri Bakanlığı Merkezi Suç Polisi Dairesi Başkanı Mamuka Çelidze düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan'ın eski Savunma bakanı ve muhalif "Kazanan Gürcistan" harekatının lideri İrakli Okruaşvili’nin gözaltına alındığını duyurdu. Çelidze, eski savunma bakanının, 20-21 Haziran tarihlerinde parlamento binası önünde gerçekleşen protesto gösterilerini örgütlenmek ve gösterilere katılmak suçlamalarıyla itham edildiğini belirterek, “Soruşturma çerçevesinde Okruaşvili ve ona eşlik eden kişilerin, protestocuları zorla Parlamento binasına girmeye çağırıldığı belirlendi” ifadelerini kullandı. 20-21 Haziran tarihlerindeki protesto olaylarıyla ilgili Okruaşvili, Tiflis Şehir Mahkemesinde ifade vermişti. Gürcistan’ın başkenti Tiflis'te 20 Haziran'da düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolararası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetindeki Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un başkanlık yapması ve burada parlamento başkanının koltuğunda oturması vatandaşlar tarafından büyük tepki ile karşılanmıştı. Ardından, 20 Haziran akşam saat 19.00’da vatandaşlar parlamento binası önüne toplanarak hükümete karşıtı protesto düzenlemişti.
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