Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- Gürcistan’daki Protestolarda En Az 70 Kişi Yaralandı - Yeni Protesto Düzenlenecek

- Gürcistan’daki Protestolarda En Az 70 Kişi Yaralandı - Yeni Protesto Düzenlenecek

protesto detay

Biber Gazı Göz Yaşartıcı Gaz Genel Kurul Milletvekili Halk Meclisi 

-bariyer yıkımı
-biber gazının kullanılması
-polis detay

( TİFLİS ) - Gürcistan’daki protestolarda en az 70 kişi yaralandı- Yeni protesto düzenlenecek TİFLİS

- Rus bir milletvekilinin Gürcistan Meclisinde konuşması üzerine meclisi kuşatan protestocuların neden olduğu arbedede 39’u polis yaklaşık 70 kişi yaralandı. Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te dün açılışı yapılan Ortodoks Parlamentolararası Meclisi (IAO) genel kurulunda Rusya Milletvekili Sergey Gavrilov’un Gürcistan Parlamentosunda konuşma yapması üzerine öfkelenen halk meclisin etrafını işgal etmiş, polisle çatışmıştı. Tırmanan gerilimin ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı David Sergeenko, 39’u polis yaklaşık 70 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Gürcü televizyon kanalı ise açıklamayı yalanlayarak, sadece bir hastanede 100 yaralının olduğunu ileri sürdü. Polis, Parlamentoyu kuşatan göstericileri Tiflis’in ana caddesi boyunca geri püskürtülmek istemiş ancak halk saatlerce direniş göstermişti. Polisin çok sayıda göz yaşartıcı gaz kullandığı gözlenirken, yüzünü kapatan göstericiler, polisin kalkanını alarak savunmasız kalan polislere saldırdı. Rus Milletvekili Gavrilov, Gürcistan’da hukuksuz ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin tarafsızlığını savunmasıyla tanınıyor. Muhalefetteki Avrupalı Gürcistan Partisi üyesi Gigi Ugulava, Gürcistan’ın bütünlüğüne karşı olan Gavrilov’un mecliste konuşmanı “aşağılama” olarak niteleyerek, “Hükumetten bu adamın buraya gelememesini talep ettik ama yine de izin verildi.
Sadece ülke sınırını geçmekle kalmadı, Meclis Başkanının sandalyesine de oturdu. Bu milletimizin yaşadığı en büyük aşağılanmadır bu yüzden büyük bir kalabalık mermilere ve biber gazına rağmen buraya gelip polisle savaştı” diye konuştu.
Bu akşam yeni protestoların yapılması bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018İyi Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Kılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede BuluştuKılıçdaroğlu Ve Baykal Cenazede Buluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı