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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Gürcistan'da Türkologlara Saygı Gecesi - TİFLİS

Gürcistan'da Türkologlara Saygı Gecesi - TİFLİS

- Gürcistan 'da Türkologlara Saygı Gecesi - Programdan görüntüler - Konuşmacılardan görüntüler Gürcistan 'da Türkologlara Saygı GecesiTİFLİS (AA) - Gürcistan 'da, Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, ülkedeki en yaşlı Türkologlar için "Türkologlara Saygı Gecesi" düzenlendi.
Tiflis Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Gürcistan 'daki en yaşlı Türkologlardan 82 yaşındaki Prof. Dr Elizbar Javalidze ile 86 yaşında olan Prof. Dr Tsitsana Abuladze için "Türkologlara Saygı Gecesi" organize etti.YEE merkezinde düzenlenen programa, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Müsteşarı Onur Sevim, YEE Tiflis Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel, Türkologlar, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.
Yüksel, programın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin Gürcistan 'da yıllardır Türkçenin öğretilmesine büyük ve önemli katkılar sağlayan Türkologlara saygı göstermek ve Türkçe öğrenmek isteyen öğrencilerle tecrübelerini paylaşmaları amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Yüksel, "Bu tür etkinlikler gelecekte de mutlaka sürekli düzenlenecek." dedi.
Prof. Abuladze de yıllardır Türk dili ve tarihi üzerine araştırmalar yaptığını belirterek, Tiflis İvane Javakhişvili Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1956'da mezun olduğunu ifade etti.
Abuladze, 1956'dan beri Osmanlı ve Gürcü tarihi belgelerini araştırdığını, hayatını Türk diline adadığını anlattı.Sovyetler Birliği döneminde Türkçe öğrenmenin hiç kolay olmadığını dile getiren Abuladze, Türkçe konuştuğu ilk Türk'ün Tiflis'e o dönemde ziyarette bulunan şair Nazım Hikmet olduğunu, Hikmet ile sohbetini hiç unutmayacağını söyledi.

Prof. Javelidze de akademik geçmişi ve eserleri hakkında bilgi verdi, çeşitli kitaplar üzerinde çalışmalara devam ettiğini belirtti.
Türk halkının büyük bir kültüre sahip olduğunu vurgulayan Javelidze, "Türkiye'nin zengin edebiyatı var. Ben ise Türkiye'nin bu zenginliği ve medeniyetini Gürcü halkına daha yakından göstermek için çaba sarf etmeye devam edeceğim." dedi.
Programın sonunda Sevim, Javelidze ile Abuladze'ye plaket takdim etti.

Edebiyat Valid Öğrenciler 

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