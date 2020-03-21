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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gürcistan’da Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi - TİFLİS

Gürcistan’da Kovid-19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildi - TİFLİS

- Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'ninkonuşması Gürcistan ’da Kovid - 19 nedeniyle 21 Nisan'a kadar OHAL ilan edildiTİFLİS (AA) - Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle 21 Nisan'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.Zurabişvili televizyondan yayınlanan ulusa seslenişinde, " Gürcistan genelinde olağanüstü hal ilan ediyorum." dedi.
Zurabişvili OHAL çerçevesinde sokağa çıkma yasağı getirmeyeceklerini ve karantina ilan etmeyeceklerini kaydetti.
Başbakan Giorgi Gakharia, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı'na OHAL ilan etmesi çağrısında bulunmuştu.

Koronavirüs Ulusa Sesleniş Olağanüstü Hal Basın Toplantısı Sokağa Çıkma Yasağı 

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