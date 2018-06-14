- Gürcistan’da Başbakanlığa Tek Aday Mamuka Bakhtadze



- Gürcistan’ın iktidardaki Gürcü Hayali Partisi başbakan adayı olarak Maliye Bakanı Mamuka Bakhtadze'yi gösterdiklerini açıkladı.

Gürcistan’da parlamentoda çoğunluğu elinde tutan iktidardaki Gürcü Hayali partisi, başkent Tiflis'te genel merkez binasında düzenledikleri basın toplantısında başbakan adayı olarak Maliye Bakanı Mamuka Bakhtadze'yi gösterdiklerini duyurdu. Gürcistan parlamentosunda çoğunluğun lideri Arçil Talakvadze basına yaptığı konuşmada, Bakhtadze’nin 2005-2006'da Gürcistan Demiryolu'nun proje yöneticisi, 2010-2012 yıllarında "Gürcü Demiryolu" genel müdürü görevini yürüttüğünü belirterek, 13 Kasım 2017'den beri Gürcistan Maliye Bakanı olarak görev yaptığını söyledi.



Gürcistan’ın başbakanı Giorgi Kvirikaşvili dün hükümet toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada, kendi partisinin lideri ile görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Gürcistan'da başbakanlık görevi için tek gösterilen aday görevdeki Maliye Bakanı Mamuka Bakhtadze oldu. Gürcistan anayasasına göre, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin 7 gün içerisinde yeni başbakan adayı ve yeni kabine listesini Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili'ne sunması Margvelaşvili'nin parlamentoya bir hafta içinde yeni kabine listesini göndermesi gerekiyor.

