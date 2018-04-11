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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Gürcistan'da Azeriler sandık başında

- Gürcistan'da Azeriler sandık başında

-Azerbaycan Büyükelçiliği Seçimler

Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Başkent 

--Azerbaycan Büyükelçiliği
--Lobi Büyükelçilik
--Seçmenler
-- Seçmen,Teliyev Ferid Konuşma
-- Seçmen, Aysel Ehmedova Konuşma
--Seçmen, Şakir Novruzov

( TİFLİS ) - Gürcistan'da Azeriler sandık başına gidiyor TİFLİS

- Gürcistan’da yaşayan Azerbaycanlılar, cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle Azerbaycan’ın Tiflis Büyükelçiliği’nde sandık başına giderek oylarını kullanıyor. Azerbaycan bugün cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Gürcistan’da yaşayan Azerbaycanlılar da başkent Tiflis’teki büyükelçilikte cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanıyor. Yerel saatle sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi akşam saat 19.00’a kadar devam edecek. Aynı zamanda Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan Azerbaycan Başkonsolosluğu’nda da Azerbaycanlılar oy kullanıyor. Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçisi Dursun Hasanov, Azerbaycanlıları Azerbaycan'ın mutlu geleceği için oy kullanmaya davet etti. Gürcistan'da eğitim alan Azerbaycan vatandaşı Teliyev Ferid, "Gürcistan'da üniversitede okuyorum. Oy kullandım ve her şeyden çok memnunum” ifadelerini kullandı. Azerbaycan vatandaşı Aysel Ehmedova da, “Kendi oyumuzu özgürce kullandık ve serbest düşüncelerimizi gösterdik” derken, Şakir Novruzov ise Azerbaycan Büyükelçiliği'nde kimseden talimat almadan kendi belirlediği aday için oy kullandığını söyledi.


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