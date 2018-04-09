--Gürcü Cumhurbaşkanı Gelişi

--Gürcü Başbakanın gelişi

--9 Nisan şehitlerinin anıtı

--Detaylar

--Gürcü Dışişler Bakanı Mihail Canelidze Konuşma

--Gürcü Parlamento Başkanı İrakli Kobahidze Konuşma



( TİFLİS ) - Gürcistan'da 9 Nisan faciasının kurbanları anıldı TİFLİS



- Gürcistan’da, 1989 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler 29. yılında başkent Tiflis'te anıldı. Gürcistan'ın şimdiki başkenti Tiflis'in Rustaveli Caddesi'nde 9 Nisan 1989 yılında bağımsızlık için düzenlenen miting sırasında Sovyet Ordusu tarafından müdahale edilmesiyle 21 gösterici hayatını kaybetmişti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Başbakan Giorgi Kvirikaşvili, devlet ve hükümet mensupları, milletvekilleri, ülkede bulunan diplomatların yanı sıra Gürcü vatandaşlar başkent Tiflis'te eski Gürcü parlamentosu önünde '9 Nisan Şehitleri Anıtı'na çiçek bırakıp dini geleneklerine göre mum yaktı ve facia kurbanları için dua etti. Gürcistan Dışişleri Bakanı Mihail Canelidze gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Gürcistan tarihinde çok önemli bir gün. Bugün, 9 Nisan, halkımızın Gürcü halkının neşeli ve üzüntülü günü ve gücü ile bağımsızlığının bir örneğidir" dedi.

Canelidze, "Ülkemizi güçlendirmek, geleceğimizi ve birliğimizi pekiştirmek için belirlediğimiz her hedefe ulaşmak için daha fazla çalışmalıyız” ifadelerini kullandı. Günün anlam ve önemine değinen Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobahidze ise, “Kardeşlerimiz bizim bugün bağımsız ülkemizde rahat yaşamamız için mücadele ederek şehit oldu. Biz onları hiçbir zaman unutmayacağız ve özgürlüğümüzü korumalıyız” diye konuştu.



