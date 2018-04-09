Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Gürcistan'da 9 Nisan Faciasının Kurbanları Anıldı

- Gürcistan'da 9 Nisan Faciasının Kurbanları Anıldı

-Tiflis eski Parlamento

Diplomat Başkent Hükümet Parlamento Bağımsızlık 

--Gürcü Cumhurbaşkanı Gelişi
--Gürcü Başbakanın gelişi
--9 Nisan şehitlerinin anıtı
--Detaylar
--Gürcü Dışişler Bakanı Mihail Canelidze Konuşma
--Gürcü Parlamento Başkanı İrakli Kobahidze Konuşma

( TİFLİS ) - Gürcistan'da 9 Nisan faciasının kurbanları anıldı TİFLİS

- Gürcistan’da, 1989 yılında Sovyetler Birliği'ne karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybedenler 29. yılında başkent Tiflis'te anıldı. Gürcistan'ın şimdiki başkenti Tiflis'in Rustaveli Caddesi'nde 9 Nisan 1989 yılında bağımsızlık için düzenlenen miting sırasında Sovyet Ordusu tarafından müdahale edilmesiyle 21 gösterici hayatını kaybetmişti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili, Başbakan Giorgi Kvirikaşvili, devlet ve hükümet mensupları, milletvekilleri, ülkede bulunan diplomatların yanı sıra Gürcü vatandaşlar başkent Tiflis'te eski Gürcü parlamentosu önünde '9 Nisan Şehitleri Anıtı'na çiçek bırakıp dini geleneklerine göre mum yaktı ve facia kurbanları için dua etti. Gürcistan Dışişleri Bakanı Mihail Canelidze gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün Gürcistan tarihinde çok önemli bir gün. Bugün, 9 Nisan, halkımızın Gürcü halkının neşeli ve üzüntülü günü ve gücü ile bağımsızlığının bir örneğidir" dedi.
Canelidze, "Ülkemizi güçlendirmek, geleceğimizi ve birliğimizi pekiştirmek için belirlediğimiz her hedefe ulaşmak için daha fazla çalışmalıyız” ifadelerini kullandı. Günün anlam ve önemine değinen Gürcistan Parlamento Başkanı İrakli Kobahidze ise, “Kardeşlerimiz bizim bugün bağımsız ülkemizde rahat yaşamamız için mücadele ederek şehit oldu. Biz onları hiçbir zaman unutmayacağız ve özgürlüğümüzü korumalıyız” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı