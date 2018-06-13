- Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili İstifa Etti



- Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili kendi partisinin lideri ile görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Her vatandaşın başbakanı olmaya çalıştım. Ben bir takım oyuncusuydum. Bunu akılda tutarak, takımdaki havayı yakaladım ve durumumdaki herhangi bir takım lideri tarafından yapılması gereken bir karar aldım. Bugün istifa ediyorum" dedi.

Kvirikaşvili, iktidardaki Gürcistan Rüyası Partisi lideri Bidzina İvanişvili ile anlaşmazlığa düştüğü için istifa ettiğini söyledi.



Gürcistan anayasasına göre, bir başbakanın istifası aynı zamanda tüm hükümetin istifası anlamına geliyor.

