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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili İstifa Etti

- Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili İstifa Etti

başbakan istifa açıklaması

( TİFLİS ) - Gürcistan Başbakanı Kvirikaşvili istifa etti TİFLİS

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- Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili kendi partisinin lideri ile görüş ayrılıkları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikaşvili basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Her vatandaşın başbakanı olmaya çalıştım. Ben bir takım oyuncusuydum. Bunu akılda tutarak, takımdaki havayı yakaladım ve durumumdaki herhangi bir takım lideri tarafından yapılması gereken bir karar aldım. Bugün istifa ediyorum" dedi.
Kvirikaşvili, iktidardaki Gürcistan Rüyası Partisi lideri Bidzina İvanişvili ile anlaşmazlığa düştüğü için istifa ettiğini söyledi.

Gürcistan anayasasına göre, bir başbakanın istifası aynı zamanda tüm hükümetin istifası anlamına geliyor.
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